Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Almoço de fiéis amigos em restaurante de luxo

José Sócrates escolheu o dia de votação do Orçamento de Passos Coelho, em 2013, para reunir parlamentares à mesa.

Por Cristina Rita | 01:30

José Sócrates, acusado na operação Marquês de 31 crimes, estava longe de pensar, em 2013, que iria enfrentar a Justiça, um ano depois. A 26 de novembro de 2013, dia de votação final global de mais um Orçamento do Estado de Passos Coelho, juntou vários fiéis parlamentares para um almoço num restaurante de luxo, o Porto de Santa Maria, no Guincho, Cascais. Nessa data, os registos do cartão de crédito revelam um pagamento de uma refeição no valor de 351 euros.



No final do almoço, Sócrates não gostou de ver o CM à porta do estabelecimento. Deu uma caminhada para se distanciar dos jornalistas, fez-se acompanhar pelos então deputados Paulo Campos e Pedro Silva Pereira, e perante a insistência do CM sobre o caso Face Oculta, um dos seus mais fiéis amigos ripostou. Silva Pereira virou costas e respondeu: "Temos pena de si. Precisa de ganhar a vida, não é?!" A frase ficou registada no microfone da CMTV.



Silva Pereira é atualmente eurodeputado dos socialistas, foi escolhido pelo ex-líder do PS António José Seguro para a equipa das europeias de 2014. Um resultado que lhe ditou o fim da liderança, com António Costa, hoje primeiro-ministro, a apelidar a performance de "poucachinho".



Na altura, Costa teve o apoio de Silva Pereira, antigo ministro da Presidência de Sócrates. O ex-governante, que saiu em defesa de Sócrates na caminhada pelo Guincho em 2013, foi jornalista, passou pela TVI de 1992 a 1996 e ingressou na política pouco depois, no primeiro governo de António Guterres.



Da história do almoço no Guincho não restou muito para contar, a não ser o registo bancário do pagamento de uma refeição naquele restaurante no processo da operação Marquês e o facto de os comensais – por exemplo João Galamba e Marcos Perestrello – não estarem ao lado de António José Seguro.



Almoços de trabalho com ministros no Il Gattopardo

Quando era primeiro-ministro, entre março de 2005 e junho de 2011, José Sócrates chegou a ter almoços de trabalho com ministros do seu governo no restaurante Il Gattopardo, no Hotel Dom Pedro, em Lisboa. Na altura, dizia-se que Sócrates aproveitava os momentos para preparar bem os dossiês.



Jantares às sextas custam caro

Os jantares de um grupo de amigos de Sócrates custaram, em dois anos, a Carlos Santos Silva, amigo do antigo primeiro-ministro que foi também acusado na operação Marquês, mais de 20 mil euros.



Nesse grupo, participavam Pedro Silva Pereira, eurodeputado do PS e ex-braço-direito de Sócrates no governo, Vieira da Silva, atual ministro da Segurança Social, João Galamba, porta-voz do PS, e João Constâncio, filho de Vítor Constâncio.



Os jantares ocorriam quase todas as sextas-feiras no Tertúlia do Paço, restaurante em Lisboa de marisco e peixe fresco.



Mesmo não participando nos jantares, segundo o ‘Sol’, as escutas integradas no caso Marquês revelam que a despesa era paga por Carlos Santos Silva.