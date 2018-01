Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alteração de tarifários dá multa de 50 mil euros

Valores cobrados aos automobilistas foram alterados sem autorização da autarquia de Albufeira.

A Câmara de Albufeira decidiu, em reunião de vereação realizada no dia 16 deste mês e por unanimidade, aplicar uma multa no valor de 50 mil euros à empresa concessionária da exploração dos parques de estacionamento P5 e P6 e do estacionamento à superfície na avenida da Liberdade.



Em causa está a alteração de tarifários sem autorização da autarquia, tendo sido dado um prazo para poder ser apresentada a contestação à decisão.



"Os tarifários têm de ser aprovados pela autarquia e, neste caso, a empresa não cumpriu o referido requisito", explicou ao CM Carlos Silva e Sousa, presidente da câmara, adiantando que já anteriormente fora "aplicada um outra multa".



O autarca espera que a decisão tomada pela autarquia seja dissuasora de comportamentos semelhantes no futuro.



No verão de 2015, tal como o CM noticiou na altura, já tinha sido aplicada uma multa no valor de 10 mil euros à concessionária, por o tarifário num dos parques ter sido considerado excessivo, também pela autarquia.



A concessão do estacionamento engloba o designado parque P5, situado na avenida 25 de Abril e que tem capacidade para 205 viaturas ligeiras, bem como o P6 que, com 450 lugares, é o parque com maior capacidade existente em Albufeira, ficando localizado numa das entradas principais da cidade, junto às avenidas dos Descobrimentos e da Liberdade. Estão ainda concessionados 222 lugares tarifados à superfície na avenida da Liberdade.



O contrato da concessão do estacionamento foi celebrado pela câmara com a empresa Círculo Digital em 2012, pelo prazo de 30 anos.