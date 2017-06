Alto Minho vai a Lisboa mostrar história do País

Figurantes vão recriar o momento do encontro dos exércitos que aconteceu em 1141 no Vale do Rio Vez





A autarquia do distrito de Viana do Castelo revelou que a ação de promoção, marcada para as 17h30, "decorrerá de forma muito original e dinâmica, uma vez que será realizada uma performance de animação de época". A recriação histórica vai também decorrer em Arcos de Valdevez de 07 a 09 de julho, no Paço de Giela, monumento nacional com mais de 500 anos que reabriu portas em julho de 2015, totalmente reabilitado."Esta espécie de contenda ou torneio medieval evitou uma batalha quase certa que deu uma importante vantagem aos portucalenses e às ambições autonomistas do seu jovem monarca", explicou o município. Em 2016,o momento foi recriado no Porto.

'Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez' é o slogan da vila alto minhota que vai a Lisboa, amanhã, mostrar ao público o momento em que ajudou a fundar o país. A recriação histórica do Recontro de Valdevez, que retrata a fundação da nacionalidade, vai ser encenada sob o Arco da Rua Augusta, numa iniciativa promovida pela autarquia."Este momento de divulgação da recriação histórica procura potenciar o evento e, de igual modo, assinalar a ligação umbilical entre Arcos de Valdevez e a formação da nacionalidade, bem como a importância futura que teve na vida de Afonso Henriques e nas suas futuras conquistas, como o caso de Lisboa", especificou o município.Em 1141, os exércitos daquele que viria a ser o primeiro rei de Portugal e os do seu primo Afonso VII de Leão e Castela encontraram-se no Vale do Rio Vez, protagonizando um dos momentos mais importantes da fundação da nacionalidade.