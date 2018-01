Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alugam três táxis para contrabando

Suspeitos traziam dez malas de viagem recheadas de tabaco.

Por Magali Pinto | 08:35

Os seis homens alugaram três táxis na zona de Lisboa, todos com destino a Badajoz, em Espanha.



O objetivo era o contrabando de tabaco e quando os carros foram alvo de uma operação de fiscalização, na fronteira de Caia, foram encontrados os 6200 maços de tabaco, acondicionados em dez malas de viagem, correspondentes a 124 mil cigarros – num valor superior a 25 mil euros.



A abordagem aos três táxis que seguiam todos juntos foi feita no âmbito da operação de Ano Novo. Segundo a GNR, os três condutores dos táxis nada têm a ver com o contrabando de tabaco e apenas estavam a fazer o transporte dos seis homens.



Segundo o major Luís Garcia, do Destacamento de Ação Fiscal de Évora, "foram identificados seis suspeitos, com idades compreendidas entre os 26 e os 59 anos, e elaborados os respetivos autos de contraordenação de introdução irregular no consumo, uma vez que os maços de tabaco não possuíam a estampilha especial legalmente exigida para a sua comercialização".



As dez malas traziam apenas tabaco, que foi imediatamente apreendido pela GNR.