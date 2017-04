Aluno atira-se da janela da escola após perder aposta com colegas

Américo Pinho, um adolescente de 13 anos, atirou-se de uma janela do primeiro andar da Escola Básica de Milheirós de Poiares, em Santa Maria da Feira, apór perder uma aposta com os colegas, na quinta-feira passada.



Resultante da queda, o estudante ficou ferido e acabou por ser transportado para o Hospital São Sebastião, com os dois calcanhares partidos, segundo avança um jornal da imprensa nacional.



Tudo terá começado quando os colegas desafiaram Américo a saltar da janela, a quatro metros de altura do chão. A encarregada de educação afirma que os colegas terão 'pressionado' o menino a cometer a habilidade e que o terão chamado de 'maricas'.



O menino foi operado de imediato e espera-se agora uma recuperação de seis meses numa cadeira de rodas.











Fonte da Direção da escola afirmou à mesma publicação que os funcionários não têm qualquer responsabilidade no caso, no entanto, a mãe do aluno repetente acusa a escola de falta de vigilância.O menino foi operado de imediato e espera-se agora uma recuperação de seis meses numa cadeira de rodas. O que achou desta notícia?







