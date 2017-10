Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aluno do 5.º ano morre em escola de Sesimbra

Rapaz sentiu-se mal em estabelecimento de ensino da Quinta do Conde.

Um aluno que frequentava o 5.º ano de uma Escola Básica da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra, morreu esta segunda-feira quando estava no estabelecimento de ensino.



Ao que o CM apurou, o rapaz, que terá entre 10 a 11 anos, sentiu-se mal e desfaleceu quando estava na escola. O óbito acabou por ser declarado na própria escola.



O aluno em questão teria um historial de problemas cardíacos e terá sofrido um ataque súbito.



