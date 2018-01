Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alunos da Amora sem Inglês desde setembro

Professora efetiva está de baixa e escola não consegue encontrar docentes substitutos.

Por Sofia Garcia | 08:48

Dezenas de alunos do 9º, 10º e 11º anos da Escola Secundária Manuel Cargaleiro, na Amora (Seixal), estão sem a disciplina de Inglês desde o início do presente ano letivo, em setembro.



"A professora efetiva da escola está de baixa já há alguns anos, num vai e vem, e a única coisa que nos dizem é que não conseguem encontrar substituto para garantir as aulas, que não há candidatos", conta ao Correio da Manhã Luísa Pinto, encarregada de educação. Passou-se o primeiro período de aulas e o segundo período arrancou, igualmente sem professor para a disciplina.



Os pais dos estudantes vivem preocupados com o impacto da ausência de matéria. "É uma situação que se arrasta há demasiado tempo. É difícil prever o impacto mas o que é facto é que não há avaliação, não há bases adquiridas e o Inglês é uma disciplina estruturante para o futuro destes alunos", explica Karim Mesmoudi, representante dos encarregados de educação.



Os pais das dezenas de alunos afetados pedem uma resposta definitiva para o problema. "O Ministério da Educação tem de atuar. Afinal de contas, há tantos programas para combater o insucesso escolar e depois acontecem situações destas. É inconcebível", conclui a encarregada de educação.



Contactada pelo CM, a direção da escola disse que pela primeira vez desde o arranque do ano existem candidatos. Pelo menos a turma 9º A deverá iniciar a disciplina já amanhã, garante. Já o Ministério da Educação refere que está a tratar o caso como urgente.



A escola tem cerca de 470 alunos a frequentar o 9º, 10º e 11º anos de escolaridade.