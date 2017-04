Alunos exigem 4 meses de subsídios em atraso

Os estudantes têm recorrido ao apoio da família para suportarem as despesas com alimentação e deslocações, mas para quem vem de fora a situação torna-se mais complicada. É o caso de Inês Pereira, que é de Mirandela e estuda em Braga. "Os meus pais têm-me ajudado a pagar as rendas e as contas, mas se isto continuar, vou ter de abandonar o curso", lamentou.

"Há alunos deslocados que estão sem dinheiro para comer. A escola já não paga desde novembro e a situação está a ficar insustentável", disse esta segunda-feira Pedro Rodrigues, de megafone na mão, enquanto liderava o protesto à porta da Escola Europeia de Ensino Profissional de Braga. Os estudantes exigem o pagamento dos 4 meses de subsídios de alimentação e de transporte que estão em atraso. Na segunda-feira, cerca de 50 estudantes faltaram às aulas e recusam-se a baixar os braços enquanto a situação não for regularizada.A direção da escola defende-se. Diz que o atraso na atribuição dos subsídios é transversal a todo o ensino profissional. Raquel Rodriguez disse aoque ainda ontem contactou o Ministério da Educação e acredita que tudo se vai resolver ainda esta semana. Oquestionou o Ministério - que não respondeu em tempo útil.A situação dos atrasos na entrega dos subsídios aos alunos já não é nova nesta escola. Daniela Ferreira, do curso de Auxiliar Técnico de Saúde, referiu que já no ano letivo passado os atrasos eram frequentes. "Estava sempre a acontecer. Eles recebem o dinheiro do Ministério, mas em vez de o transferirem logo para nós, retêm-no", acusou a aluna, revoltada.