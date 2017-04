Alunos expulsos criticam hotel com boa reputação em sites de reservas

Os comentários negativos acumulam-se no



A maioria dos comentários é bastante favorável, com muitos clientes a destacarem, sobretudo, a limpeza, a localização, os funcionários e o pequeno-almoço como pontos positivos do espaço.Os comentários negativos acumulam-se no Tripadvisor , mas apenas nos últimos dias. São um claro contraste aos anteriores, onde o hotel era considerado aceitável por quem o visitava.O Hotel Pueblo Camino Real, recorde-se, esteve no centro de um dos assuntos mais falados deste fim de semana em Portugal. O hotel albergaria cerca de mil finalistas em viagem pela costa espanhola de onde acabariam por ser expulsos ao final meia dúzia de dias. O caso, que está a ser investigado pela polícia espanhola, mereceu igualmente amplo destaque na imprensa do país vizinho.

O hotel de Torremolinos, em Espanha, que expulsou os alunos portugueses este fim de semana goza de reputação elevada nos sites de reservas apesar das críticas organizadas dos estudantes nas redes sociais.Depois de terem sido acusados pelo Hotel Pueblo Camino Real de terem causado avultados estragos nas instalações os alunos retaliaram no Facebook e no site de viagens Tripadvisor, entre outros, para denunciar a "péssima experiência" e a "completa vergonha" que foi a sua estadia na unidade hoteleira.Apesar desta ação por parte dos alunos, os comentários sobre o serviço do hotel são maioritariamente positivos. No site de reserva de hotéis Booking.com , por exemplo, o Hotel Pueblo Camino Real consegue uma pontuação de 8.0 em 10 pontos possíveis no "rating" feito pelos clientes, sendo considerado "ótimo".