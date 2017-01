Amante faz roubo armado por paixão

O carro, que pertencia a uma empresa de aluguer de automóveis, tinha GPS, o que permitiu confirmar que os telemóveis dos suspeitos foram utilizados nos mesmos locais por onde a viatura passou. Os dois homens foram presentes ontem a primeiro interrogatório judicial e terão confessado o crime.



À hora de fecho desta edição ainda não eram conhecidas as medidas de coação aplicadas.



O objetivo do assaltante era imputar as culpas do ataque ao marido da sua ex-amante para que esta o deixasse e reatasse a relação consigo. Os dois criminosos foram detidos, na segunda-feira, pela Polícia Judiciária de Aveiro – que seguia várias pistas.O carro, que pertencia a uma empresa de aluguer de automóveis, tinha GPS, o que permitiu confirmar que os telemóveis dos suspeitos foram utilizados nos mesmos locais por onde a viatura passou. Os dois homens foram presentes ontem a primeiro interrogatório judicial e terão confessado o crime.À hora de fecho desta edição ainda não eram conhecidas as medidas de coação aplicadas.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Inconformado com o fim da relação, um mecânico de 26 anos assaltou a casa da ex-amante no concelho de Sever do Vouga.O homem e um cúmplice estavam encapuzados e armados com uma caçadeira. Ameaçaram matar a mulher, de 34 anos, e o filho, de apenas 7. Roubaram um telemóvel e um automóvel – que abandonaram e queimaram a 14 quilómetros do local do crime.Tudo aconteceu na noite de 29 de outubro de 2015. O mecânico e o amigo bateram à porta da casa da vítima e, assim que esta a abriu, foi logo ameaçada. Os dois homens mantiveram mãe e filho sob sequestro e revistaram a habitação à procura do telemóvel da mulher. Quando o encontraram, dirigiram-se à garagem, roubaram o Seat Leon que tinha sido alugado pelo marido da vítima e fugiram. O mecânico nunca falou para não ser reconhecido pela voz.