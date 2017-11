Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amarrado a eucalipto após armadilha sexual

Pagou 10 euros por sexo com mulher. Surgiu dupla de ladrões armados que o sequestrou.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Francisco Manuel | 09:39

Procurou sexo com uma mulher, em Águeda, e acabou por viver horas de terror. Um homem foi ameaçado, sequestrado e assaltado por dois ladrões que atuaram em conluio com um terceiro cúmplice e com a prostituta.



Depois de ficar sem carro, telemóvel e 415 euros, a vítima acabou por ser deixada, em Cantanhede, amarrada a um eucalipto.



Dois dos homens e a mulher envolvidos foram agora acusados dos crimes - roubo, sequestro e burla informática - de 19 de fevereiro último.



Tudo aconteceu quando o ofendido, de Oliveira de Frades, parou, de manhã, numa zona erma em Serém de Cima, Águeda. Acordou com Ana Bruna relações sexuais a troco de 10 euros.



Consumado o ato, surgiram dois homens armados - Artur Ferro e outro, que não foi identificado - de navalha (esta com a inscrição ‘SWAT’, força especial norte-americana) e pistola. "Dinheiro! Dinheiro", gritaram. Obrigaram o cliente a entregar 165 € que tinha e a prostituta fingiu também ser vítima e deu 20 €.



De seguida, levaram o homem para o seu próprio Audi , amordaçaram-no e meteram-no na bagageira. Foram a Cantanhede e levantaram 250 € com os cartões da vítima. Já com a ajuda de António Gonçalves - quarto cúmplice - abandonaram o homem, já à tarde, em Covões, Cantanhede, preso a um tronco de eucalipto com fita adesiva. Conseguiu soltar-se e pediu ajuda.



O Audi seria encontrado, em Vila do Conde, nesse mesmo mês.