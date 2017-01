Amarram casal idoso para roubar ouro

O marido, bastante debilitado e acamado, sofreu também na pele a violência dos assaltantes. "Apertaram-me a garganta para eu não gritar", descreveu .



Os dois idosos, que vivem sozinhos, só algumas horas depois tiveram coragem para ligar ao filho que reside perto de Lisboa. Foi este que contactou as autoridades. O crime é investigado pela PJ.



A mulher não consegue esquecer os minutos de terror que viveu . "Não sou capaz de dormir. Parece que estou sempre a vê-los", desabafa.O marido, bastante debilitado e acamado, sofreu também na pele a violência dos assaltantes. "Apertaram-me a garganta para eu não gritar", descreveu .Os dois idosos, que vivem sozinhos, só algumas horas depois tiveram coragem para ligar ao filho que reside perto de Lisboa. Foi este que contactou as autoridades. O crime é investigado pela PJ.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um casal de idosos viveu uma noite de terror quando quatro homens entraram em casa. Homem e mulher foram agredidos e roubados. Levaram o ouro e o dinheiro que o casal foi guardando ao longo da vida, em Albernoa, Beja. As vítimas ficaram sem 300 euros, um cordão, dois fios e uma libra e meia em ouro.Os atos violentos foram praticados na madrugada de sexta–feira pelas 03h00. Os quatro assaltantes, de cara destapada e boné, entraram na habitação depois de forçarem a porta do quintal. Depois, arrombaram a porta de acesso ao interior da moradia e dirigiram-se ao quarto onde dormiam Custódia, de 86 anos, e o seu marido, Francisco, de 89."Vi uma cabeça à porta do quarto e até pensei que fosse o meu filho. De repente entraram todos. O meu marido começou a gritar e um deles tapou-lhe a boca. Um outro agarrou-me com força, sentou-me no sofá e atou-me os pés", relatou a idosa. Amarrada com um fio elétrico, Custódia foi depois ameaçada e obrigada a dizer onde estava o ouro e o dinheiro.