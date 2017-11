Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulância arde em Monsanto

Veículo incendiou-se na saída da A5 para o Parque Florestal.

16:17

Uma ambulância que circulava na manhã desta quarta-feira na A5, autoestrada que liga Cascais a Lisboa, incendiou-se na saída para Monsanto.



Um condutor que passava no local filmou o momento em que se vê o veículo a ser consumido pelas chamas.



Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa confirma que o caso ocorreu pelas 13h25, tendo a viatura ardido parcialmente.



Não foi possível identificar a que corporação pertencia a ambulância em causa e não há registo de feridos.



Estiveram no local seis elementos dos Sapadores, com o apoio de uma viatura.