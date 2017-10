Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulância especial para transferir grávidas

Grávidas em trabalho de parto passam a ser transportadas em ambulância especializada, nas Caldas da Rainha.

A falta de médicos obstetras no hospital das Caldas da Rainha leva a que as grávidas em trabalho de parto possam ter de ser transferidas para outras unidades de saúde, tendo sido contratada uma ambulância medicalizada - que está equipada com o material necessário para prestar assistência médica -, de forma a estar sempre preparada para estas emergências.



A administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), do qual faz parte a unidade, revelou ao CM que foram contratados os serviços de dois técnicos e de uma ambulância. A medida visa dar resposta às contingências do CHO, que têm levado por vezes ao encaminhamento das grávidas para outros hospitais, nomeadamente o de Santarém e o de Santa Maria, em Lisboa.



De acordo com a administração, "durante os períodos de contingência, as grávidas que acorreram à unidade das Caldas da Rainha foram avaliadas no serviço de urgência geral e, quando necessário, encaminhadas para outros hospitais, devidamente acompanhadas por um enfermeiro especialista de obstetrícia, em linha com as orientações da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo".



Segundo o CHO, a maternidade "nunca esteve encerrada" e as mulheres que se encontravam internadas no serviço de obstetrícia contaram com apoio médico em regime de prevenção e com a escala habitual de enfermagem.



Relativamente à urgência de obstetrícia, já teve o seu acesso condicionado "devido à carência, há muito conhecida e sentida, de médicos obstetras".



A solução foi, assim, ter uma ambulância específica para o transporte das grávidas.