Ambulância sofre choque contra javalis

Ocupantes da viatura sofreram vários ferimentos mas considerados apenas ligeiros.

Por T.G. | 07:50

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim sofreu uma colisão com uma vara de javalis que atravessava a estrada, na quinta-feira. Os ocupantes da viatura de socorro sofreram vários ferimentos mas considerados apenas ligeiros, conforme apurou o CM.



O violento acidente aconteceu pelas 21h30, na Estrada Nacional 124, na zona de Giões. A ambulância, que transportava um doente para o Serviço de Urgência Básica de Vila Real de Santo António, viajava em marcha de emergência quando, após ter passado por uma lomba, se deparou com a vara de javalis a atravessar a via, não tendo sido possível evitar a violenta colisão.



Os ocupantes da viatura foram assistidos no local do acidente por colegas bombeiros da mesma corporação.