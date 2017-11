Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça a ‘ex’ com catana no Carregado

Nos bolsos o agressor tinha ainda uma navalha e um revólver.

Por J.T. | 09:10

Um homem de 53 anos foi detido em flagrante delito pela GNR de Alenquer, no Carregado, no momento em que aquele empunhava uma catana e proferia ameaças na direção da casa onde estavam a ex-mulher e os três filhos de ambos.



Terá sido a própria vítima, de 36 anos, a pedir ajuda através do serviço da teleassistência a vítimas de violência doméstica, tendo sido acionada rapidamente a GNR de Alenquer.



O crime ocorreu ao final da tarde de domingo. O detido, que vai ser presente a um juiz para aplicação das medidas de coação, já tem antecedentes por violência doméstica.