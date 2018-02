Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça a mulher com armas em Sintra

Agressor detido com três caçadeiras e uma carabina.

Por João Tavares | 09:54

Militares da GNR de Sintra andavam a investigar um homem pelo crime de violência doméstica, desde o passado mês de outubro. Esta semana, o suspeito acabou por ser detido no cumprimento de um mandado. Dentro de casa, as autoridades encontraram diversas armas, que foram usadas para ameaçar a companheira.



A vítima, de 44 anos, era alvo de coação física e também psicológica. Durante estes cinco meses, a GNR conseguiu reunir provas suficientes para agir. Na sexta-feira, os militares efetuaram uma busca domiciliária à residência do casal. Dentro da mesma encontraram três caçadeiras, uma carabina e aproximadamente 150 munições de diversos calibres.



Presente a um juiz, o homem ficou em liberdade com termo de identidade e residência.