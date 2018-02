Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça de bomba em Oliveira de Azeméis

Alvo é o centro de Saúde da freguesia de São Roque.

12:35

Uma ameaça de bomba levou, na manhã desta sexta-feira a evacuar os edifícios do Centro de Saúde e da Junta de Freguesia de São Roque, em Oliveira de Azeméis. A ameaça foi recebida na unidade de saúde e as autoridades ordenaram a evacuação desse e dos edifícios contíguos.



As autoridades estão no local a apurar a veracidade da ameaça.



Bernardo Amaro Simões, presidente da Junta de Freguesia de São Roque, explica que a ameaça chegou pelas 10h00, através de uma chamada telefónica para a extensão local do centro de Saúde.



Segundo o autarca, as quatro pessoas que estavam no Centro de Saúde e outras tantas que estavam na Junta de Freguesia, foram retiradas, calmamente. "O Centro de Saúde abre pelas 10h00, à hora em que chegou a ameaça estava pouca gente", acrescenta Amaro Simões.



Foi deslocada para o local uma equipa de inativação de explosivos da GNR.



(Em Atualização)