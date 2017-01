Entretanto, foi estabelecido um perímetro de segurança, o que implicou o corte total de trânsito naquele local. Pelas 15h20 estava a dirigir-se para o local uma equipa de deteção e inativação de explosivos.



A viatura está estacionada no exterior, junto a um restaurante.Entretanto, foi estabelecido um perímetro de segurança, o que implicou o corte total de trânsito naquele local. Pelas 15h20 estava a dirigir-se para o local uma equipa de deteção e inativação de explosivos.Todas as lojas do local foram encerradas.(Em Atualização)

Uma ameaça de bomba no Largo do Carmo, em Lisboa, está a deixar as autoridades em alerta.Uma chamada telefónica para a polícia, realizada às 13h54 desta quinta-feira, alertou as autoridades para um automóvel abandonado no Largo do Carmo, que teria um objeto explosivo no seu interior.O trânsito foi cortado no Largo do Carmo, na zona do Chiado, em Lisboa, perto das 15h00, devido à presença de uma viatura suspeita no local, disse à Lusa fonte da PSP.