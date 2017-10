Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça e espanca idoso para roubar 20€

Homem, de 78 anos, foi violentamente agredido por um encapuzado quando saía de casa.

Por Fátima Vilaça | 01:30

"Mal abri o portão para sair de casa, ele veio em direção a mim, atirou-me ao chão junto com a mota e andámos ali os dois embrulhados. Eu ainda resisti e comecei aos gritos e, com receio, ele arrancou-me o telemóvel e 20 euros do bolso, e fugiu." É ainda assustado e confuso, mas com um discurso coerente, que Domingos Martins, de 78 anos, relata o assalto violento que sofreu, ontem às 11h00, à porta de casa, em Arnoso Santa Maria, Vila Nova de Famalicão.



O idoso, doente, foi ameaçado de morte e violentamente espancado por um homem encapuzado. Ficou com o rosto desfigurado e teve que ser assistido no hospital.



"Era um indivíduo um pouco mais baixo do que eu, com a cabeça tapada, só se via que tinha barba e trazia umas calças azuis e sapatilhas brancas", descreve o idoso ao CM.



Recorda que o agressor saltou sobre ele, ameaçando tirar-lhe a vida. "Deu- -me um soco e tentou apertar-me o pescoço, mas como não me conseguia segurar, disse que me matava", refere, visivelmente agitado.



Já há uma semana, a casa onde o homem vive sozinho tinha sido alvo de uma tentativa de assalto. Os ladrões partiram o vidro de uma janela, mas encontraram uma porta interior trancada. Saíram sem qualquer bem.



Os dois episódios aconteceram depois de Domingos Martins ter colocado um anúncio num jornal local a procurar uma pessoa para lhe fazer companhia.



O idoso acredita que o anúncio terá funcionado como ‘isco’ para os ladrões.