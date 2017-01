Ameaça incendiar casa e matar filha bombeira

Presente a um juiz, António Rebelo, foi obrigado a deixar a habitação e está proibido de a frequentar, bem como de contactar os familiares.



O homem pôs em perigo as dezenas de famílias do prédio.



Às autoridades, a jovem bombeira recordou as palavras de revolta do pai: "Vou incendiar isto e vamos morrer aqui os dois. És bombeira e quero-te ver a apagar este fogo", terá dito o suspeito.Presente a um juiz, António Rebelo, foi obrigado a deixar a habitação e está proibido de a frequentar, bem como de contactar os familiares.O homem pôs em perigo as dezenas de famílias do prédio.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

António Rebelo e a mulher estão em processo de divórcio, mas ambos recusavam deixar o apartamento em que viviam, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Revoltado por terem discutido - por a ex-companheira querer sair à noite com as amigas -, o homem, de 57 anos, foi à garagem buscar um bidão de petróleo e regou os móveis, tapetes e sofás da casa, dizendo que ia incendiar tudo. Depois, barricou-se na habitação com a filha, uma bombeira de 26 anos que está a recuperar de uma cirurgia.O caso aconteceu no sábado à noite e o alerta foi dado à GNR pela mulher e por outro filho do suspeito. Quando os militares chegaram ao local, e já na presença da Polícia Judiciária, foram ouvidos gritos de desespero no interior do apartamento.Rapidamente foi partida a porta da entrada. António Rebelo, que estava alcoolizado, foi detido no momento em que tinha um isqueiro de cozinha na mão. A filha foi resgatada do interior da habitação. Apresentava sangue nas suturas, já que tinha tentado sair da habitação, mas fora agredida pelo pai.