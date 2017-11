Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça matar em hotel em Lisboa

Funcionária, de arma apontada, tem de entregar 2 mil euros.

Por Magali Pinto | 08:50

Já passava das 12h30 de domingo quando o assaltante entrou calmamente no Hotel Flamingo, na rua Castilho, em Lisboa. Sem luvas, sem capuz, como se fosse um mero cliente. Não levantou suspeitas à funcionária que estava ao balcão e que, mal lhe falou, foi ameaçada de morte com uma arma de fogo e forçada a entregar dois mil euros da caixa.



A PJ tenta perceber se se tratou do mesmo homem que na última semana atacou duas residenciais, um banco e uma bomba de gasolina na Grande Lisboa. Pelo menos, as características físicas do assaltante e o ‘modus operandi’ coincidem.



Nunca escondeu o rosto. Entra nos locais, exibe a arma, ameaça matar e coloca-se em fuga. Desconhece-se se usa uma viatura para lhe facilitar a fuga.



O assalto de domingo, no Hotel Flamingo, de três estrelas, ficou gravado na videovigilância, cujas imagens já foram entregues à PJ.



O CM tentou contactar um responsável do hotel, sem sucesso. Um dos últimos roubos deste solitário, se se tratar do mesmo homem, ocorreu terça-feira da rua Bernardim Ribeiro, na residencial Mar dos Açores. Atacou da mesma forma, também ao meio-dia.