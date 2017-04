Ameaça matar jovens em assalto de motosserra

O assaltante levou a caixa registadora com cerca de 300 euros. Acabou por ser encontrado pelos militares, mais tarde, na própria residência a cerca de 10 quilómetros do local do assalto, já em Pardilhó, Estarreja. Foi identificado e constituído arguido pelos militares, uma vez que não estariam reunidos os pressupostos para a detenção, já que não foi apanhado em flagrante a consumar o crime.

Um jovem de 23 anos perseguiu, com uma motosserra, e ameaçou matar dois jovens, na madrugada de sábado, num assalto à rulote Rotunda Bar, junto às portagens de Estarreja de acesso à A1. Os funcionários fugiram e percorreram cerca de cinco quilómetros em busca de ajuda.O ladrão chegou de carrinha, pelas 03h00. De cara destapada e com a motosserra ligada, ameaçou os dois jovens, de 18 anos, que estavam na altura a trabalhar - mais ninguém se encontraria no local - e que ficaram aterrorizados.Depois de serem perseguidos, conseguiram fugir pelo meio da mata e só pararam após cerca de cinco quilómetros. Segundo descreveram às autoridades, foi já no Castro de Salreu, no mesmo concelho, que tiveram a certeza de que já não estavam a ser seguidos. Encontraram um homem, que passava na rua, e pediram ajuda. Depois de dado o alerta, voltaram ao local do assalto, onde se refugiaram, até à chegada da GNR, dentro de outra rulote, a poucos metros, que serve de escritório e armazém de produtos para venda.