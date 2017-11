Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça matar mulher com faca e revólver

GNR deteve dois homens por atos de extrema violência contra mulheres.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Ameaças de morte e atos de extrema violência contra as mulheres à frente dos filhos. São estes os pontos comuns entre os dois homens detidos pela GNR, em Albufeira e Lagoa, por suspeitas de violência doméstica.



As duas detenções aconteceram no domingo e foram executadas pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de Portimão da GNR.



Um dos casos, ao que o CM apurou, envolve um equitador de cavalos, de 43 anos, que ameaçou matar a esposa, de 40 anos, colocando-lhe uma faca junto ao pescoço. Depois, apontou-lhe um revólver à cabeça, à frente do filho menor.



O outro caso de violência envolve um vendedor residente em Lagoa. O homem, de 55 anos, ameaçava matar a mulher, de 50, e o filho de 15. As agressões físicas eram uma constante no seio da família e culminaram com uma violenta agressão à mulher com um ferro, que a deixou com a cara desfigurada. O filho sofreu vários hematomas em todo o corpo e ambas as vítimas tiveram de receber tratamento médico.



Ao que o CM apurou, só este ano, o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de Portimão da GNR já deteve, no Barlavento, 33 homens suspeitos de violência doméstica.