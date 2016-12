Ameaça mulher com pistola e é detido com arsenal de armas

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito Outras 16 pessoas também já deram o seu contributo pub

Ameaçada pelo companheiro com uma pistola ao princípio da tarde de quarta-feira, na presença das duas filhas menores, a mulher de 33 anos fugiu de casa na Charneca de Caparica, Almada. Chamou a GNR, que no local se deparou com o agressor, um homem de 32, a quem apreendeu um verdadeiro arsenal de armas, incluindo três granadas.O homem foi detido de imediato. Além das granadas militares prontas a deflagrar, o homem guardava um revólver, uma espingarda caçadeira, uma caçadeira de canos sobrepostos, uma carabina de ferrolho, uma carabina com mira telescópica, e 300 munições de diversos calibres. Não justificou a posse de nenhuma destas armas, para as quais não possuía qualquer documentação ou licenciamento.Conduzido ao posto territorial da GNR, o homem manteve-se exaltado e chegou até a agredir um militar, que precisou de receber tratamento no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Momentos depois, o homem disse sentir-se mal e precisou de ser internado.n m.c.