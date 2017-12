Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça patrão por 100 euros

Eduardo Alves, dono da Game Center em S. Mamede de Infesta apresentou queixa às autoridades.

Por A.R. | 00:07

"O rapaz que trabalhou aqui apareceu com mais três amigos. Ameaçaram-me e exigiram 100 euros em dinheiro. Ficou registado nas câmaras de videovigilância que levaram também o telemóvel da empresa."



O relato é de Eduardo Alves, dono da loja Game Center, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos, que apresentou queixa às autoridades, após um assalto à loja, na quarta-feira à tarde.



"Ele só esteve aqui uma semana. Eu disse-lhe que o pagamento é feito no final do mês, mas ele não gostou do que lhe disse", acrescentou o responsável, que acredita que o episódio foi um ajuste de contas.