Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça sócio com arma e acaba preso

As ameaças ocorreram após um desentendimento relacionado com negócios, em Ovar.

09:05

A PJ de Aveiro deteve ontem um mecânico de 41 anos, em Ovar, por ter ameaçado um sócio com uma arma de fogo. As ameaças ocorreram após um desentendimento relacionado com negócios.



Tudo aconteceu em dezembro de 2015 e janeiro de 2016, mas só ontem a investigação culminou com buscas domiciliárias à casa do suspeito.



O homem tinha na sua posse uma espingarda caçadeira e uma pistola transformada de calibre 6,35 mm. Foi presente a juiz pelos crimes de ameaças com arma de fogo e de tráfico de armas.