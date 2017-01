Ameaçam com caçadeira e roubam

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

"Vi-o entrar, apontar a arma ao funcionário e pedir o dinheiro da caixa. Apontou-lhe uma caçadeira". Ângelo Morgado, proprietário da Cepsa de Louredo, Santa Maria da Feira, estava na loja de conveniência do posto quando o encapuzado entrou e roubou todo o dinheiro, quarta-feira por volta das 21h15. No carro, esperava um cúmplice.Quinze minutos depois, os ladrões atacaram a Repsol de Argoncilhe, no mesmo concelho. "Pediu-me dinheiro e tabaco. Fiquei muito assustada", contou a funcionária. O carro usado nos crimes foi encontrado pela GNR, a poucos quilómetros, em Grijó, incendiado.