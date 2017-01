Ameaçam espancar e roubam café

O que achou desta notícia?







Dois homens assaltaram um café em Rossas, Vieira do Minho, na quarta-feira à noite. A funcionária foi ameaçada pelos ladrões de que seria espancada caso não os deixasse aceder à caixa registadora. A dupla fugiu com 400 euros.Eram 22h00 quando os dois homens, que usavam lenços a tapar a cara, entraram no café da Agra, que já não tinha clientes. Avisaram logo a funcionária, de 33 anos e que estava ao balcão, de que se tratava de um assalto. Seria alvo de agressões físicas caso resistisse.A vítima não reagiu e viu a dupla roubar todo o dinheiro em caixa. A GNR investiga.