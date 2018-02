Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaças de terrorismo rearmam PSP

Ataques organizados levam a compra de armas.

Por Miguel Curado | 08:15

A PSP vai receber, até final deste ano ou, o mais tardar, no início de 2019, pelo menos 200 novas espingardas de calibre 5,56 mm (já em utilização no Grupo de Operações Especiais).



A compra das novas armas insere-se no plano de reequipamento definido pela anterior ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e foi pensada como resposta a ameaças de terrorismo urbano como os ataques a terminais de transportes, embaixadas ou locais turísticos.



O CM sabe que o modelo de arma a adquirir ainda não está definido. Uma das hipóteses em aberto é a espingarda de assalto HK G36 C, usada em França por altura dos atentados terroristas de 2015. Portugal percebeu a necessidade de inserir no programa de reequipamento a compra de um modelo de espingarda semelhante.



Apesar de o País estar, oficialmente, longe do perigo terrorista, a PSP quer fortalecer o poder de fogo, principalmente das outras valências da Unidade Especial de Polícia, mas também dos comandos de Lisboa e Porto.



A sua utilização visa, sobretudo, a neutralização de atiradores com armas automáticas.