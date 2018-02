Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amianto retirado do tribunal de Loulé

Requalificação do edifício está prevista durar quatro meses.

Por Tiago Griff | 08:52

Começaram esta quinta-feira os trabalhos de requalificação do Tribunal de Loulé, que incluem a remoção das placas de fibrocimento (que contêm amianto) da cobertura do edifício. O funcionamento dos serviços não vai ser afetado.



Com um custo de perto de 170 mil euros e um prazo de execução de quatro meses, a requalificação vai incidir, principalmente, no exterior do edifício, que já há algum tempo mostra sinais de deterioração.



Um dos trabalhos previstos é a retirada das placas de fibrocimento do telhado e, apesar da intervenção ser preocupante a nível de saúde, fonte ligada à obra garantiu ao CM que a obra não irá afetar o interior do edifício.



Ainda assim, como prevenção, foi pedido aos funcionários para não abrirem as janelas e não ligarem o ar condicionado.