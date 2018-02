Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amiga de Rosalina é testemunha-chave de crime

Rosemary foi considerada uma testemunha-chave.

Por Magali Pinto | 09:13

Rosemary Satyro foi considerada uma testemunha-chave pela justiça brasileira na investigação à morte de Rosalina Ribeiro, herdeira da fortuna de Lúcio Tomé Feteira. Duarte Lima está a ser agora julgado em Lisboa por abuso de confiança - por se ter apropriado de cinco milhões de euros antes da morte da idosa, que ocorreu em dezembro de 2009.



Agora o Ministério Público quer ouvir, via Skype, a amiga de Rosalina, a mesma que revelou que a milionária portuguesa estava chateada com o advogado por estar a ser pressionada a assinar um documento contra a sua vontade.



Ontem, em mais uma sessão de julgamento, um afilhado de Rosalina referiu que poucos dias antes de ter sido assassinada em Maricá, no Brasil, a portuguesa desabafou que "só lhe apetecia desaparecer", dando a entender que estava a ter problemas com alguém - Duarte Lima estava também em Maricá. Quando regressasse a Portugal, Rosalina ia ser ouvida no DCIAP e justificar transferências bancárias de elevados montantes, incluindo para as contas de Duarte Lima.