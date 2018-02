Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigas procuraram por Regina no hospital

Estranharam falta de contacto, sem saber que jovem já tinha sido vítima de homicídio.

Por Tiago Griff | 08:55

Na noite de 27 de setembro de 2016, as amigas de Regina Nunes, 21 anos, estranharam que ela não as tivesse contactado ao longo do dia. A pressentir que algo se tinha passado, chegaram a ir ao hospital de Faro à procura da jovem. Nessa altura Regina já estaria morta, estrangulada pelo namorado, Miguel Silva.



"Ela não costumava ficar muito tempo sem enviar mensagens e até fomos ao hospital ver se ela tinha dado entrada, mas nada", contou ao Tribunal de Faro, visivelmente emocionada, uma das amigas da vítima de 21 anos, na última sessão do julgamento de Miguel, 38, que responde pelo homicídio de Regina. A preocupação prendia-se com o historial de violência da relação entre os dois - quando ocorreu o homicídio, Miguel aguardava julgamento por ter violado Regina.



Os receios das amigas da jovem vieram a confirmar-se no dia seguinte. A meio da tarde, Miguel sentou-se na varanda do apartamento no sétimo andar do prédio, em Faro, onde vivia com Regina, ameaçando matar-se.



Quando as autoridades entraram na casa, encontraram o corpo da jovem num quarto, já sem vida. Tinha sido estrangulada na noite anterior. "Ela já não se mexe", disse o homicida ao abrir a porta.



PORMENORES

Condenado por violação

Miguel Silva já está a cumprir a pena de 5 anos e meio por violação de Regina, em 2015. Foi condenado em janeiro de 2017, quatro meses após o homicídio.



Casal natural de Beja

Os dois eram naturais de Beja. Regina tinha-se mudado para o Algarve mas Miguel foi atrás dela e convenceu a jovem a deixá-lo morar na casa.



Julgamento continua

A continuação do julgamento de Miguel, que é acusado de homicídio qualificado e profanação de cadáver, está marcada para hoje, no Tribunal de Faro.