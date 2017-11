Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão trava compra de casa milionária

A 18 de novembro de 2014, dois dias antes de ser detido, Carlos Santos Silva esteve na capital inglesa para comprar uma casa de luxo, cujo verdadeiro dono seria José Sócrates, segundo o Ministério Público.

Por António Sérgio Azenha e Débora Carvalho | 01:30

Dias antes de ser detido em Lisboa no âmbito da Operação Marquês, a 21 de novembro de 2014, José Sócrates terá tentado comprar um imóvel de luxo em Londres, por um preço até três milhões de euros. Na acusação contra o antigo primeiro-ministro, o Ministério Público revela que Sócrates e Santos Silva terão falado ao telefone, de forma codificada, sobre a aquisição de um apartamento na capital inglesa. Com as detenções de Sócrates e de Santos Silva, o negócio não foi concretizado.



O preço de aquisição do imóvel em Londres foi revelado por Gonçalo Ferreira, um dos 28 arguidos acusados na Operação Marquês, aos investigadores do processo. Quando foi ouvido em março de 2017, Gonçalo Ferreira disse que recebeu indicação do amigo de Sócrates para procurar casas no centro de Londres, perto do rio, e por um preço até três milhões de euros.



Santos Silva e Gonçalo Ferreira passaram o dia 18 de novembro de 2014, dois dias antes da detenção do amigo de Sócrates em Lisboa, a visitar imóveis na capital inglesa. No dia seguinte, Santos Silva e Gonçalo Ferreira deslocaram-se a Paris, onde se encontraram com Sócrates. O Ministério Público alega que este encontro destinou-se a tratar de assuntos relacionados com a casa em Paris, que foi adquirido por Santos Silva por 2,8 milhões de euros mas cujo verdadeiro dono será Sócrates.



A compra do imóvel em Londres terá sido abordada num telefonema entre Sócrates e Santos Silva a 1 de outubro de 2014: "José Sócrates, estando ainda no Brasil, manteve contacto telefónico com o arguido Carlos Santos Silva, a quem voltou a questionar se ‘aquela história está a andar’ e se ficaria pronta na referida semana, respondendo-lhe Carlos Santos Silva que sim, exceto quanto ‘à outra parte que também já está a andar, a que não é aqui’."



O imóvel que fosse adquirido em Londres seria integrado no fundo de investimento imobiliário que Santos Silva estava a preparar em articulação com Sócrates. No valor de cinco milhões de euros, o fundo tinha como ativos o imóvel de Paris e as três casas que Santos Silva comprou à mãe de Sócrates.



Santos Silva indicou, em outubro de 2014, que "os ativos do fundo seriam compostos por imóveis sitos em Lisboa, em Paris, no Reino Unido e em Nova Iorque", refere a acusação.



Juiz dá acesso a conversas com políticos

O juiz Carlos Alexandre decidiu que todos os intervenientes no processo Operação Marquês têm direito a examinar todas as escutas telefónicas que constam do processo. Em causa, estão "conversas de caráter político-partidário" que visam José Sócrates, e que estavam guardadas.



As escutas não foram transcritas para o processo porque o Ministério Público entendeu não serem relevantes para a prova. Estas conversas, algumas delas com o atual primeiro-ministro, António Costa, foram classificadas pelos procuradores e guardadas num suporte autónomo.



Agora, após um requerimento de um assistente (jornalista), Carlos Alexandre decidiu dar acesso a todas as escutas, com base em vários acórdãos de tribunais superiores.



Segundo a Lei, os arguidos e assistentes "têm direito de examinar todo o conteúdo dos suportes técnicos referentes a conversações e comunicações escutadas".



O Ministério Público vai recorrer desta decisão do juiz, por entender que estas conversas só não foram destruídas "porque se pretendia acautelar os interesses da defesa."