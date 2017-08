Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigo de Sócrates só declarou 4,4 milhões de euros

Santos Silva apresentou ao Fisco um rendimento que é mais de cinco vezes inferior ao dinheiro repatriado do estrangeiro.

Por Débora Carvalho | 01:30

A análise dos rendimentos de Carlos Santos Silva suscita uma conclusão intrigante: entre 2002 e outubro de 2014, o amigo de Sócrates declarou ao Fisco rendimentos globais de quase 4,4 milhões de euros, mas, ao abrigo dos perdões fiscais aprovados pelos governos de Sócrates em 2005 e 2010, repatriou do estrangeiro para Portugal cerca de 23,9 milhões.



Ou seja: a verba repatriada, que o Ministério Público considera ser dinheiro de Sócrates e não de Santos Silva, é mais de 5 vezes superior aos rendimentos declarados ao Fisco pelo amigo do ex-primeiro-ministro.



Santos Silva obteve os rendimentos globais mais elevados, no período em que Sócrates foi primeiro-ministro, de 2007 a 2011.



Declarou ao Fisco quase 2,9 milhões de euros, o que corresponde a 66% do total declarado entre 2002 e outubro de 2014. Face aos 5 anos anteriores, os rendimentos globais declarados pelo amigo de Sócrates quase triplicaram. E a partir de 2011, quando o Governo de Sócrates cessa funções, os rendimentos globais de Santos Silva caíram para menos de metade dos valores declarados ao Fisco de 2007 a 2011.



O trabalho independente é a principal fonte dos rendimentos declarados ao Fisco pelo amigo de Sócrates. O património de Santos Silva é também constituído por 10 imóveis com um valor de 5,58 milhões de euros. Desses imóveis, três apartamentos foram adquiridos por Santos Silva à mãe de Sócrates, em 2012 e 2011, por um valor total de 775 mil euros.



Compra casa através de conta secreta

Carlos Santos Silva comprou o apartamento luxuoso em Paris, em 2012, e as três casas à mãe de Sócrates, em 2011 e 2012, com verbas provenientes de uma conta bancária no BES que o Ministério Público suspeita ser a conta onde estará o dinheiro de Sócrates.



Conta do BES paga compra de imóveis

A conta bancária que está em nome de Santos Silva alimentou com dinheiro uma outra conta no BES, também de Santos Silva, de onde saíram as verbas para pagar os imóveis.



Casa de Paris custou quase três milhões

A casa em Paris custou quase três milhões de euros, a que acresceram 400 mil euros em obras. Para o MP, as compras de imóveis indiciam que Sócrates é o dono do dinheiro repatriado.