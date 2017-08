Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amigos da Montanha doam camas à Pediatria de Barcelos

Grupo de amigos identificou necessidade e conseguiu comprar mobiliário em 4 meses.

Por Liliana Rodrigues | 09:23

Em apenas quatro meses a ideia de um grupo de amigos, entre os quais a associação Amigos da Montanha, juntou 12 500 euros para a aquisição de quatro camas articuladas para a Urgência Pediátrica do Hospital de Barcelos. O novo mobiliário já está a ser usado pelas crianças que têm de recorrer ao serviço hospitalar.



"É fantástico olhar para aquela sala e perceber que está muito melhor, com condições para as crianças que, infelizmente, têm de passar algumas horas em observação no hospital", explicou ao CM Carlos Sá, um dos impulsionadores da iniciativa solidária. "Em conversa com a enfermeira Tânia Campos, que trabalha naquele serviço, percebemos que havia essa necessidade. Decidimos pôr mãos à obra e recebemos logo uma resposta muito positiva dos Amigos da Montanha para associar um evento desportivo a esta causa solidária. As pessoas aderiram muito à causa e também obtivemos o apoio dos Motogalos, que juntaram uma verba para nos entregar numa concentração motard", descreveu Carlos Sá, orgulhoso pelo dever cumprido e disponível para realizar outras iniciativas semelhantes.



"A associação tem como missão promover o desporto e a prática de atividade física ao ar livre. No entanto, temos uma forte componente solidária e, com o desafio que nos foi colocado, decidimos logo abraçar esta causa e pôr em prática uma atividade", recordou Américo Alves, presidente dos Amigos da Montanha.



A corrida e caminhada ‘D+ Franqueira’ foi a 4 de junho e juntou quase toda a verba necessária. Também já está garantida uma televisão para a sala.