Amigos feridos em acidente

Por P.L.L. | 10.07.17

Dois amigos de 26 e 35 anos, residentes em Marinhas e em Forjães, freguesias do concelho de Esposende, ficaram gravemente feridos, ontem de madrugada, na sequência de um despiste de carro na EN203, em Mazarefes, Viana do Castelo.O acidente aconteceu no cruzamento de acesso ao Intermarché. Os bombeiros foram alertados às 00h17 e, quando chegaram ao local, as vítimas estavam encarceradas.Os homens foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários e Municipais de Viana do Castelo e transportados para os hospitais de Braga e Viana.A GNR esteve no local e investiga.