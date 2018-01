Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amputado sem elevador em prédio de 11 andares

Jorge Dias é amputado da perna direita e tem uma incapacidade de 79,3 por cento.

Por Cláudia Machado e Tatiana Santana | 09:55

Jorge Dias, de 47 anos, vive no 10º andar de um prédio no Carregado, no concelho de Alenquer. Amputado da perna direita desde os três anos, tem uma incapacidade física de 79,3 por cento e é obrigado a subir e a descer mais de 160 degraus por dia.



Desde que se mudou para o apartamento, há cerca de quatro anos, Jorge diz que os dois elevadores "nunca funcionaram ao mesmo tempo".



"Um está parado há mais de dois anos e o outro foi selado pela Câmara de Alenquer, em setembro de 2017, por falta de manutenção e vistoria", explicou Jorge Dias, que tem agora mais dificuldades em realizar tarefas diárias, como transportar uma bilha de gás para o apartamento.



No edifício, com 11 andares e um total de 27 apartamentos, vive maioritariamente população idosa com dificuldades de mobilidade e famílias com crianças.



Questionada pelo CM, a Câmara de Alenquer garantiu que "sempre diligenciou pela notificação ao condomínio no sentido deste regularizar a situação dos dois elevadores, através da realização atempada das inspeções respetivas, facto que não se verificou por inércia do mesmo, o que culminou por imperativo legal na respetiva selagem dos elevadores, de forma a não colocar em risco a segurança dos residentes".



O Correio da Manhã confrontou ainda José António Neves, que é apontado como administrador do condomínio e que afirmou não ter qualquer responsabilidade neste caso, explicando que tomou posse das funções administrativas em fevereiro de 2014, apresentando a demissão em novembro do mesmo ano.