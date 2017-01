Anabela alvo de violência durante um ano e meio

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Anabela Lopes, a mulher sequestrada e alvo de tentativa de homicídio pelo ex-companheiro, Paulo Roque, em Azinheira dos Barros, Grândola, foi vítima de violência doméstica entre maio de 2015 e dezembro de 2016, período durante o qual viveram juntos.De acordo com a indiciação já realizada pela Unidade Especializada em Crime Violento do DIAP de Setúbal, o homem está em preventiva desde sábado por esses três crimes.Mas a investigação, a cargo da PJ de Setúbal, que resgatou a mulher da morte, prossegue no sentido de verificar a denúncia de Anabela Lopes de que foi violada várias vezes nos cinco dias em que esteve sequestrada por Paulo Roque.