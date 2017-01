Anabela esteve cinco dias algemada

Contou ainda que nesses cinco dias nunca saíram do Renault Mégane. Nem para dormir num hotel ou pensão. Pernoitaram sempre no automóvel, onde também tomaram as refeições.



A vítima deverá voltar à zona de Grândola quando tiver alta hospitalar. Ali, tem um trabalho e amigos à espera e, agora que Paulo Roque está preso, a garantia de que estará protegida de um novo episódio violento.



Recorde-se que Anabela foi salva pela PJ quando o ex-companheiro se preparava para a matar no interior da casa. Paulo Roque foi preso em flagrante e está em prisão preventiva.



Mesmo sem grandes pormenores, garantiu que foi violada várias vezes por Paulo Roque.Contou ainda que nesses cinco dias nunca saíram do Renault Mégane. Nem para dormir num hotel ou pensão. Pernoitaram sempre no automóvel, onde também tomaram as refeições.A vítima deverá voltar à zona de Grândola quando tiver alta hospitalar. Ali, tem um trabalho e amigos à espera e, agora que Paulo Roque está preso, a garantia de que estará protegida de um novo episódio violento.Recorde-se que Anabela foi salva pela PJ quando o ex-companheiro se preparava para a matar no interior da casa. Paulo Roque foi preso em flagrante e está em prisão preventiva.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Anabela Lopes viveu durante cinco dias em cativeiro dentro do carro que Paulo Roque usou para a sequestrar no primeiro dia do ano, em Grândola. E as marcas nos pulsos – aliadas ao relato que já fez aos inspetores da Judiciária – mostram que esteve sempre algemada com abraçadeiras de plástico até ser salva, pelas 7h00 do dia 6, sexta-feira.A mulher, de 37 anos, está a recuperar dos ferimentos sofridos e estava previsto que ontem à noite deixasse o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e fosse transferida para o Hospital do Litoral Alentejano para estar mais perto dos familiares.Anabela foi ouvida informalmente pela Polícia Judiciária – só deverá prestar depoimento quando tiver alta – e relatou o terror em que viveu durante cinco dias. Confirmou o sequestro e a rota percorrida pelo ex-companheiro nesse período.