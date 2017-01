Anabela foi violada na mala do carro

Entretanto, Paulo Roque, que está para já em prisão preventiva, poderá passar para cumprimento da pena. Isto porque estava atualmente ainda no período de liberdade condicional, depois de ter sido condenado por abusos sexuais da enteada. Faltavam cumprir cerca de três anos de prisão, o que poderá acontecer agora, pelo menos até ao trânsito em julgado do processo que é investigado em Setúbal.



Anabela continua a viver em Azinheira dos Barros, na casa da amiga que a acolheu quando fugiu do ex-companheiro.



Anabela foi violada dentro do carro, o Renault Megane roubado na noite de domingo, 1 de janeiro, em Azinheira dos Barros, Grândola. No interior da bagageira há vestígios de sémen e também de sangue, fruto das agressões. A mulher fez grande parte da viagem, que se prolongou por cinco dias, na mala do carro e foi alimentada essencialmente com líquidos.Anabela está agora a recuperar em casa e tem vindo a prestar declarações de forma faseada. A estratégia é deixá-la falar livremente, do que se recorda dos factos e não propriamente obrigá-la a prestar declarações formais no imediato. Anabela está ainda fortemente abalada e recordar os cinco dias de sequestro é muito doloroso.A última vez que foi chamada à PJ esteve 12 horas nas instalações policiais de Setúbal, mas teve de interromper muitas vezes a sua inquirição. Chorava convulsivamente e não queria recordar os pormenores mais violentos.