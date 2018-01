Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Angola respondeu a 2ª notificação de Vicente

A carta foi enviada em novembro de 2017 pelo juiz de julgamento, Alfredo Costa.

Por Débora Carvalho | 09:33

A dois dias do início do julgamento que senta no banco dos réus o advogado Paulo Blanco, o procurador Orlando Figueira e Armindo Pires, alegado testa de ferro de Manuel Vicente, o CM sabe que as autoridades angolanas já responderam à segunda tentativa de notificação do ex-vice-presidente de Angola.



A carta foi enviada pelo juiz de julgamento, Alfredo Costa, e é a segunda tentativa de notificar Manuel Vicente do crime de corrupção ativa de que é acusado no processo que ficou conhecido como operação Fizz.



Desconhecem-se os exatos termos da resposta, mas o CM sabe que não divergem muito da carta enviada em fevereiro de 2017, que pretendia notificar Vicente relativamente à acusação. Nessa altura, a PGR angolana invocou a imunidade de que goza o ex-vice-presidente para não realizar a diligência.



Agora, só no início da sessão de julgamento se poderão saber os termos daquela resposta.



Sem acusação nem aviso de julgamento

A defesa de Manuel Vicente, liderada por Rui Patrício, está convicta de que o julgamento que começa na segunda-feira nunca poderá ter como réu o ex-vice-presidente de Angola.



"Manuel Vicente não foi notificado da acusação, nem do início do julgamento", adiantaram fontes ligadas ao processo, que consideram ser possível que o juiz decrete um adiamento do início da primeira sessão de julgamento.