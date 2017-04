Ano trágico nas estradas algarvias com mais sete mortos

2017 começou de forma trágica e logo a 6 de janeiro um condutor de 35 anos morreu ao embater numa árvore e num poste, na EM525, em Loulé. Quatro dias depois, um casal holandês morreu após uma colisão com um camião, na EN2, em Faro. O mais recente acidente fatal ocorreu na EN125, em Estombar, e tirou a vida a um homem, de 36 anos.

Em menos de três meses, já foram registados 1783 acidentes rodoviários nas estradas algarvias, que causaram nove mortos. Em média, foram registados 22 acidentes por dia e mais sete vítimas mortais do que no mesmo período do ano passado.Os primeiros meses do ano estão a ser trágicos e mantém a tendência do ano anterior de subida acentuada do número de acidentes. Segundo dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre 1 de janeiro e 21 de março, foram registados 1783 sinistros, mais 43 do que no ano passado e mais 180 do que em 2015.Segundo os mesmos dados da ANSR, este ano já foram registadas nove vítimas mortais, mais sete do que no ano passado e mais três do que há dois anos. Em 2017, só houve mesmo uma redução ligeira do número de feridos graves, que desceu de 35 para 28.