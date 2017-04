Antiga estação da CP vai vender ovos moles

Dadas as obras de requalificação - e atendendo ao seu estado de conservação -, o edifício irá ser alvo, nos próximos dias, de medidas de limpeza, resguardo e segurança, nomeadamente com vedações na zona frontal. O objetivo será a proteção dos projetistas, dos funcionários municipais e dos utilizadores da via pública envolvente, com delimitação de uma zona de circulação pedonal.

Já arrancaram os trabalhos de elaboração de requalificação do edifício da antiga estação ferroviária de Aveiro. Num investimento previsto de 600 mil euros, esta intervenção tem como objetivo transformar o edifício num cartão de visitas da cidade e de toda a região com a promoção e venda dos produtos identificativos do distrito, como os ovos moles, o sal e o vinho da Bairrada.A intervenção no edifício da Antiga Estação da CP integra-se no Plano de Ação para a Regeneração Urbana do PEDUCA (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro) e, além da vertente comercial, terá ainda um enquadramento museológico, disponibilizando também salas polivalentes de acolhimento a ações de formação, reuniões ou receções protocolares.Os trabalhos estão a decorrer sob supervisão do gabinete de arquitetos de João Mendes Ribeiro, com quem a Câmara Municipal de Aveiro assinou na segunda-feira o respetivo contrato, com um valor de investimento de 38 mil euros. A intervenção terá um prazo de execução de 90 dias, perspetivando- -se a sua execução até ao verão. Ribau Esteves, o autarca de Aveiro, já visitou o edifício, acompanhado pelas equipas técnicas.