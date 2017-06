Antiga fábrica oculta produção de canábis

A investigação da GNR de Barcelos durava há cerca de meio ano, mas a informação era escassa. "A forma de trabalhar deste grupo é muito discreta e nem a vizinhança notava a sua presença", disse aoo comandante do Destacamento da GNR de Barcelos. Adelino Silva admite que os dois homens detidos sejam apenas "funcionários" de um grupo que poderá ser muito maior e com origens fora de Portugal.A antiga fábrica estava arrendada a um holandês que as autoridades estão agora a tentar localizar. A Guarda Nacional Republicana apreendeu, no mesmo espaço, mais 12 mil doses de canábis e cerca de 10 mil euros em notas.Comandante do Destacamento da GNR de Barcelos admite que os dois homens detidos sejam apenas "funcionários" de um grupo de traficantes que poderá ter muito maior dimensão e origens fora de Portugal.A antiga fábrica de Ribeirão estava arrendada a um homem de nacionalidade holandesa, que as autoridades estão agora a tentar localizar. A GNR apreendeu, no mesmo espaço industrial desativado, mais de 12 mil doses de canábis e cerca de 10 mil euros em dinheiro.