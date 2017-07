Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antiga tipografia recebe novo Museu da Imprensa

Intenção apresentada num encontro sobre o primeiro livro impresso em Portugal.

09:12

O primeiro livro impresso em Portugal, em Faro, em 1487, está em Inglaterra mas, ao contrário do que se pensa, o ‘Pentateuco’ pode não ter sido levado na sequência do saque do Conde de Essex à cidade, em 1596.



Esta uma das revelações do colóquio ‘Pentateuco: comemoração dos 530 anos de livro impresso em Portugal’, que se realizou em Faro, e onde foi anunciada a intenção de criar um Museu da Imprensa, na antiga tipografia União.



"Havia a noção de que o ‘Pentateuco’ poderia estar ligado ao roubo dos livros pelo Conde de Essex, em Faro, mas não há nenhuma documentação (...) que o associe a este conjunto de livros", avançou, no colóquio, Rui Loureiro, investigador do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMTG) e do Centro de Humanidades de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (CHAM-FCSH/UNL).



A ideia do museu conta com o apoio da Câmara de Faro e da Direção Regional de Cultura (DRC) do Algarve.



"Não sabemos o futuro sobre as tecnologias de suporte à escrita mas a escrita como meio de comunicação tem um passado a relembrar em Faro e no Algarve", referiu Alexandra Gonçalves, diretora regional, no colóquio.



A tipografia União, criada pela Diocese do Algarve, em 1909, seria o local ideal para o museu pois "além do parque gráfico" o espaço tem "um importante espólio documental que nos conta a história da imprensa", explicou Patrícia de Jesus Palma, dinamizadora do encontro.



O colóquio foi uma iniciativa conjunta do CHAM-FCSH/UNL e da autarquia, com apoio da DRC, ISMTG e Fundação Manuel Viegas Guerreiro.