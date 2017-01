Antigo autarca de Évora condenado por peculato

Contactado pela Lusa, o advogado do ex-autarca socialista, João Vaz Rodrigues, limitou-se a dizer que pretende recorrer da decisão.Os factos, refere o MP de Évora, remontam aos anos de 2010 e 2011 e respeitam a pagamentos realizados pelo município, sem o visto prévio do Tribunal de Contas, no âmbito de um contrato de empreitada para a beneficiação da Estrada Municipal 526, na freguesia de Nossa Senhora de Machede, e ao pagamento com dinheiro do município de multas da responsabilidade pessoal.Eleito pelo PS, José Ernesto Oliveira governou a Câmara de Évora entre 2001 e abril de 2013, quando renunciou ao cargo por razões pessoais e de saúde.O comunista Carlos Pinto de Sá é o atual presidente do município, eleito nas eleições autárquicas de 2013.