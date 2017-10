Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigo autarca julgado por favorecer privado

Fernando Reis vai responder pelo crime de prevaricação de titular de cargo político.

Está marcado para 6 de fevereiro, no Tribunal de Braga, o arranque do julgamento que vai sentar no banco dos réus Fernando Reis, o histórico do PSD que foi presidente da Câmara de Barcelos durante mais de 20 anos. O antigo autarca responde por prevaricação de titular de cargo político, relacionado com a polémica concessão das águas e do saneamento no concelho.



A então diretora do Departamento do Ambiente da câmara e dois representantes da Águas de Barcelos (AdB), a empresa concessionária, também estão indiciados pelo mesmo crime, numa investigação realizada pela Polícia Judiciária de Braga.



Segundo a acusação, a concessão foi concretizada "com violação dolosa de regras de contratação pública, da qual resultou prejuízo para o município de Barcelos".



Mais, o procurador afirma que Reis decidiu avançar com a concessão "sem calcular os potenciais custos para o erário público e sem fazer qualquer estudo de viabilidade", com o objetivo de "favorecer patrimonialmente" a concessionária, "em detrimento do interesse público". E o programa do concurso da concessão foi "preparado e elaborado em conluio" entre os quatro arguidos, afirma o procurador.



No âmbito do concurso, o município foi condenado, por decisão de Tribunal Arbitral, ao pagamento à concessionária do valor necessário para a reposição do equilíbrio económico-financeiro da concessão, no valor de 24,6 milhões de euros, e ao pagamento de uma prestação anual de 5,8 milhões de euros, desde 2010 até 2035, ano do termo do contrato.



No total, o valor a pagar pelo município ascende a 172 milhões de euros.