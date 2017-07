Rui Pereira diz que alteração contratual do SIRESP foi legal e poupou 13,5 milhões

Alteração contratual foi formalizada pelo despacho de 31 de dezembro de 2008.

ESCLARECIMENTO SOBRE O SIRESP

Tendo em conta uma notícia hoje publicada pelo "Público" e reproduzida por outros órgãos de comunicação social acerca de uma alteração contratual introduzida ao SIRESP no período em que exerci as funções de Ministro da Administração Interna e essa matéria estava delegada no então Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna José Magalhães, cumpre-me fazer os seguintes esclarecimentos:

1 – A alteração contratual foi formalizada pelo Despacho de 31 de dezembro de 2008 dos Ministros de Estado e das Finanças e da Administração Interna.

2 - A alteração contratual – pelo seu impacto financeiro muito reduzido no âmbito do projeto (encargos globais e totais de 433 mil euros, distribuídos entre 2008 e 2021) – dispensou a criação da comissão de negociação, nos termos do regime jurídico das PPP.

3 – Esta alteração contratual, sustentada em pareceres favoráveis da Inspeção Geral de Finanças, entidade com competências de fiscalização da execução do Contrato SIRESP, teve as seguintes vantagens para o Estado:

a) Redução de encargos do Orçamento de Estado em 14,1 milhões de euros, atendendo à aplicação de igual montante de fundos comunitários nas componentes de investimento da rede SIRESP,pelo que o saldo global de poupança para o Estado se cifrou em mais de 13,5 milhões de euros;

b) Instalação da rede SIRESP em Portugal com a versão mais atualizada da Tecnologia TETRA existente à data (versão 6);

c) Antecipação da entrada em funcionamento de algumas estações base, permitindo o acesso mais rápido à rede por parte dos utilizadores dessas regiões.

4 – Em suma, o procedimento referido foi legal e proveitoso para o Estado, que poupou, por força dele, mais de 13,5 milhões de euros.

Rui Pereira

(Ministro da Administração Interna entre 17 de maio de 2007 e 21 de junho de 2011)