Antigo presidente do INEM fica em prisão preventiva

Entre 2003 e 2008 foi presidente do INEM e voltou nesse ano ao Hospital de São João para dirigir o Serviço de Sangue, onde ficou até 2011. Foi nessa altura que foi nomeado para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, cargo que acabou por abandonar o ano passado após a morte de David Duarte, o jovem que esteve três dias à espera de uma cirurgia no Hospital de São José.O ex-presidente do INEM terá favorecido a Octapharma em 2000, no concurso para o fornecimento de plasma sanguíneo aos hospitais públicos, que nos últimos 16 anos rendeu à gigante suíça mais de 100 milhões de euros.Lalanda de Castro, que também foi preso esta semana, terá corrompido o amigo, oferecendo-lhe duas casas de luxo, um carro de alta cilindrada, dezenas de milhares de euros em dinheiro e material informático. Além de lhe ter pago várias viagens de férias.Luís Cunha Ribeiro, que mais recentemente liderou a Administração Regional de Saúde de Lisboa, passeou pela Europa e até para destinos exóticos com tudo pago pela Octapharma de Lalanda de Castro, que deu emprego a José Sócrates até que este também foi preso, por corrupção, no âmbito da operação Marquês, em finais de 2014.Durante a investigação, foram realizadas mais de 30 buscas em estabelecimentos oficiais relacionados com a saúde, incluindo o Ministério e o INEM, duas buscas em escritórios e locais de trabalho de advogados e outras em território suíço."No inquérito investigam-se suspeitas de obtenção, por parte de uma empresa de produtos farmacêuticos, de uma posição de monopólio no fornecimento de plasma humano inativado e de uma posição de domínio no fornecimento de hemoderivados a diversas instituições e serviços que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", referiu a nota da PGR.Para o efeito, "um representante da referida empresa de produtos farmacêuticos e um funcionário com relevantes funções no âmbito de procedimentos concursais públicos nesta área da saúde terão acordado entre si que este último utilizaria as suas funções e influência para beneficiar indevidamente a empresa do primeiro", acrescentou.Os factos em investigação ocorreram entre 1999 e 2015 e os suspeitos terão obtido vantagens económicas que procuraram ocultar, em determinadas ocasiões com a ajuda de terceiros.(Em atualização)